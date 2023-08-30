台北捷運劍潭站今早往淡水方向一部列車冒出濃煙，許多旅客聞到燒焦味，嚇得逃出車廂，北捷表示，經維修人員上車處理，確認煙霧消散後，協助600名旅客換乘下班列車，目前營運正常，後續也將該列車送回機廠後詳查。

北捷指出，今早8時47分劍潭站往淡水方向一部列車，因推進系統故障，啟動摩擦煞車，產生些許煙霧，維修人員立即上車處理並確認煙霧已消散，行控中心依照SOP安排車上約600名旅客換乘下一班列車，處理時間約3分鐘，目前營運正常。至於列車推進系統異常原因為何，需將列車送回機廠後詳查。