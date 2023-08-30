新營警分局一早在警察局長廖宗山（第二排右二）帶領下，赴新泰國小宣導「車輛慢看停 行人安全行」交通安全觀念。（新營分局提供／張毓翎台南傳真）

善化警分局員警貼心帶著學童過馬路。（善化分局提供／張毓翎台南傳真）

佳里警分局在開學日派出大批警力在重要路口指揮交通。（佳里分局提供／張毓翎台南傳真）

迎接開學日，台南市282所國中小已完成校園孳清，市府教育局也針對8個主要熱區94所國中小做噴藥防治，市長黃偉哲今天上午到新營區新泰國小視察，並提醒師生做好防蚊措施；另外新營、善化、佳里等警分局特別強化「護童專案」勤務，讓駕駛人放慢車速，減少事故發生。

黃偉哲一早前往新泰國小迎接學生返校上課，也到教室進行有獎徵答宣導登革熱防治，市議員蔡育輝、王宣貿皆到場關心。

開學首日，黃偉哲提3點要注意，第一開學的要校園安全，第二是防疫工作，第三是防汛準備，即便颱風路線南移，還是要留意大雨來襲，再來是節水，目前水情燈號已經轉藍燈，但仍呼籲大眾節約用水，市府團隊會齊心兼顧這些工作。

教育局長鄭新輝補充，開學前，已由教育局各督導人員至熱區學校進行稽查，確保學校各項防疫工作確實到位；開學後，教育局也會成立校園登革熱督導小組進行專案稽查，持續每周定期到校巡檢，督導並查核學校落實防疫情形。

為守護學童安全，佳里警分局由分局長蘇政敏親自帶隊執行「護童專案」，加強校園周邊安全維護；善化警分局家防官別出新裁，以LED跑馬燈名牌，再搭配宣導看板，吸引學童目光；新營警分局一早在警察局長廖宗山帶領下，赴新泰國小宣導「車輛慢看停 行人安全行」交通安全觀念。