由於歐盟通過法案，要求手機需在2024年12月28日前提供USB-C充電埠，故市場想當然爾蘋果iPhone15系列必須全數改採Type C介面，而從流傳出的模型機來看也確實如此，考量到iPhone 14推出時，許多人對於仍未採用Type C而抱持再等等的態度，預計本次蘋果跟進將吸引原有使用者積極更換新機，高速傳輸、Type C介面廠商可望受惠，包括威鋒電子、偉銓電、祥碩、譜瑞-KY等。

另外，蘋果向來在科技產業中具有指標性地位，一旦蘋果在iPhone15系列中改採Type C，則勢必會帶動整體產業加速導入，對於高速傳輸、Type C介面廠來說，相關產品不論是在單價、毛利率上都明顯優於平均，對於營運勢必會帶來顯著貢獻。

Type-C商機未來幾年將快速成長，研調機構預估，自2022年起USB Type-C市場收入複合年增長率高達17.2%，預估到2025年，USB Type-C全球市場規模將達到103.4億美元。