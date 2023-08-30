本土劇男星江宏恩過去演出《飛龍在天》走紅，日前他與其他八點檔演員們一同上節目，談及拍戲曾為鏡頭效果背後所要付出的辛苦，他透露，有次拍戲需與一隻狼犬對戲，怎料這隻狼犬卻突然失控咬住他側邊腹部。

江宏恩日前在節目《阿姐萬歲》表示，每次要拍災難戲時，自己都會有心理準備，且絕對不開玩笑；接著他提到，某次拍戲要演一段被狗咬的戲碼，拍攝前教練跟他說「我們這是拿過世界冠軍的」，江宏恩心想「那應該很聽話」，之後教練拿出一個玩具給他放在扣帶，稱這樣狼犬就會聽他的話。

怎料，開拍後狼犬向他撲過去後，「牠真的就往這邊咬，咬到之後當我感覺到痛的時候，牠教練已經跑進來了，就先把牠拉開！」江宏恩原以為只是狼犬嘴巴碰到而已沒什麼大礙，但拍下一個鏡頭時，攝影師大喊「宏恩哥你怎麼流血了？」才發現腹部被咬出2個洞血從褲中滲出，江宏恩也在節目中曬出疤痕，連狼犬的齒痕都還在。

江宏恩坦言，因為知道拍八點檔時間緊湊，可能今天拍的戲，隔天就要播出，加上體諒劇組人員也幾乎都沒休息，「所以我們能夠吸收、能夠接受、能夠承受的災難，就趕快把它拍完，大家趕快收工休息」。