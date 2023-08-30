國立台灣大學疑未妥善處理多起性騷擾事件，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容今天發布新聞稿指出，事涉學生人身安全及受教權，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

王幼玲、紀惠容、林郁容表示，據媒體報導，台大公共衛生學院副教授性騷擾多名學生、宿舍輔導員性騷擾學生宿舍幹部、學生長達一年遭教授揉胸、揉臀、熊抱、逼問「愛不愛老師」，迫使受害學生轉換論文指導教授等多起性騷擾事件，經校內性平調查、申復，皆認定性騷擾不成立，或是性平會調查後建議將加害教師停聘3年，卻經台大教評會將停聘時間縮短為1年，引起學生不服。

王幼玲、紀惠容、林郁容說，事涉學生人身安全及受教權，認為有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

監察委員指出，究竟台大這幾起性騷擾事件的始末為何？相關處理過程為何？權責機關有無未善盡監督情事？實有深究之必要，將深入調查。

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