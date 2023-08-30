「台青蕉」是教育部青年署支持的學習性青聚點，他們辦理「地方傳統產業工作坊」，帶領學員深入旗山小鎮，除了實際體驗打鐵的過程，並與傳統農村產業進行互動，嘗試用嶄新的視野和創意的思維，設計對於農村生活實驗。

為了鼓勵青年回鄉、推動地方社區轉型，教育部青年署於全台各地的25個學習性青聚點推出一系列創意翻轉台灣傳統產業課程，以認識傳統產業、學習在地工藝、促成社區間的合作交流為主題，帶領青年學習如何用新的詮釋與作法將傳產與創新融合。

台青蕉「地方傳統產業工作坊」有意培養青年將傳統產業轉化為創新經濟的能力，帶領學員深入旗山小鎮，一窺過去勞動黃金年代的風貌，以及產業的獨門絕學。

穀笠工作室以台灣的盆花產業為核心，推出「萃取地方的香氣：香草蒸餾與製香」課程，與學員一同認識臺灣盆花產業的興衰，並進一步探索台灣傳統花藝產業的轉型之路。

通過研究產品的附加價值，重新發掘臺灣本土的香草資源，並在保留地方氣味的同時，調整舊有的生產和銷售模式，慢慢摸索出屬於盆花產業的創新型態。

觀魚工作室延續了對農務產業的關懷，以「外來變生活─小徑木再利用」課程喚起學員對環境的重視以及對外來種物種的警惕，透過將外來種的小徑木加工成樹筷子等日常用品，讓這些外來種有了新的命運，並喚起人們對於土地與環境的關注。

甘樂文創志業股份有限公司規畫「地方的工藝轉型企劃力」，邀請到三峽的藍染工藝師，通過藍染技藝的創意再造，示範如何將傳統工藝注入日常生活。不僅讓學員親自參與採收大菁，更在體驗藍染工藝的過程，引導學員進一步思考如何將地方風土特色融入創新設計中，創造出更多可能性。