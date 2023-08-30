農委會（現為農業部）為因應國內雞蛋產能不足，從今年3月起專案進口並且補貼進口雞蛋，但補貼的對象竟然包括資本額僅50萬的「超思公司」、引發各界批評，農業部次長杜文珍今天受訪時表示，那個時候全世界都有禽流感，要買雞蛋並不容易，如果在那時候可以緊急進口足夠量的雞蛋供應國內不足，有這樣條件補充需求的，「其實是很清楚的」。

根據在野黨團日前公開的資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

除了官方色彩濃厚的中央畜產會、台農發外，超思公司竟被發現是1家資本額僅50萬元的公司，杜文珍表示，今年年初缺蛋的時候，最好是國內滿足供應，因此與養雞協會聯繫，但真的無法滿足，才會進口雞蛋，而當初全世界都有禽流感、要進口並不容易，並不是可以從國外直接買來就進來台灣，因此國外洽購並不容易，在那個時候緊急狀況之下，能夠進口並有足夠量能供應國內的不足，有這樣的條件的，那你去協助補充國內的需求，「是有這樣的條件的廠商才有辦法做這樣的事」。

「希望只跌倒1次，不要跌倒2次」，杜文珍說，因此建立國內滾動倉儲，並且擴大進口種雞，以提升國內量能，此外，為對抗氣候變遷及疾病控制，政府也趁此波提供補貼讓禽舍升級、產業升級，並沒有大家外傳的說這有什麼玄機。

至於如何因應今年的禽流感？杜文珍說，此波禽流感依舊嚴峻，如夏天斷斷續續還是都有禽流感，國內的防疫要啟動，那國際間的疫情還是要留意。