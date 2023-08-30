過去列在機密預算的雄二E巡弋飛彈，國防部預計自2022年量產，代表我國海空戰力已開始著重嚇阻攻勢。圖為雄風三型飛彈的試射影像。（中科院提供）

國防部「海空戰力提升特別預算」2022年開始執行，其中最受到矚目的就是「增程型的雄二E地對地巡弋飛彈」。本月17日中科院低調在九鵬基地試射未曾公布過的雄二E飛彈，彈體外觀被媒體清楚捕捉而首度曝光，但這款最具攻擊力的飛彈部署，向來是軍方最高機密，未料苗栗縣政府在今（2023年）年初農曆年勞軍活動上，卻意外「官洩」已有一個新的飛彈營擴編成軍，據傳就是雄二E飛彈營。

據了解，空軍防空暨飛彈指揮部所屬的791旅，就是最神秘的「特種飛彈旅」，原本僅有641營及642營，據傳就是部署雄二E飛彈。苗栗縣泰安鄉公所在今（2023年）農曆年勞軍新聞稿中，提到前往空軍防空791旅643營勞軍，而643營過去並未在軍方曝光或是聽聞，顯然791旅已經擴編成軍，應該就是陸續接裝增程型雄昇飛彈。

據了解，國軍在2008年起以代號「戟隼專案」進行量產數百枚以上雄二E巡弋飛彈，已秘密部署近15年，為驗證特種飛彈部隊實彈射擊與接戰的作戰效能，2022年起將會進行首批量產的戟隼雄二E巡弋飛彈涉及，以驗證部隊的戰力。

而雄二E飛彈量產是「海空戰力提升特別預算」8大項目計畫之一，預算額度為161億元，2022年開始量產作業，預計到2025年全案報行完畢。

國防部編列的海空戰力提升計畫特別預算，只說明雄二E飛彈、雄二飛彈共用生產線，兩者合計年產能目前為81枚，未來年產能提高到131枚。

「雄二E巡弋飛彈」為中科院製造的地對地巡弋飛彈，以「雄昇」為發展計畫，射程約600公里，增程型射程據信能達到1200公里，但軍方始終未曾證實。

據了解，增程型雄二E飛彈即可用於「源頭打擊」或「第二擊」，當敵人第一波兵力已在海上，準備登陸，第二波兵力正在沿岸集結，此時可用增程型雄二E飛彈攻擊第二波的集結兵力。

雄二E飛彈有高爆與散撒2種彈頭，高爆彈頭反制目標是敵方堅固指揮所及掩體，散撒彈頭的反制目標是機場跑道。此外，為防止戰時相關國家關閉衛星導航系統，導致飛彈找不到目標，雄二E飛彈彈體裝設有2種不同衛星導航系統，可以替換，如果美方同意我使用美軍的GPS系統，中共即無法干擾。