關注美股表現，收盤S&P 500上漲64.32點，上漲幅度1.45％，收在4,497.63點；道瓊指數上漲292.69點，上漲幅度0.85％，收在34,852.67點；那斯達克上漲238.63點，上漲幅度1.74％，收在13,943.76點；費半指數上漲91.70點，或2.59％，收在3,629.57點。

美國勞工統計局公布7月職位空缺數大幅低於預期，且6月數據也大幅下修，顯示就業市場熱度逐漸降溫，根據CME FedWatch Tool，利率期貨價格隱含9月 FOMC會議不升息的機率由前一日的80％上升至86.5％，而年內再升息1碼的機率由前一日的62％下滑至50％。

第一金投顧表示，美股大漲，那斯達克站上所有均線，率先翻多，台股有望跟上。AI產業方面漲多需要業績佐證其基本面，目前多數業績需要8月以後、甚至多數是9月才會起來，但隨著台積電產能逐漸開出，GPU缺貨情況緩解，以及L40S新晶片上市，傳統PC、NB也進入旺季，AI族群在9月以後業績將整齊向上，屆時將會有反應基本面行情。除了AI，蘋果9月中將發表新一代的手機，蘋概股如大立光、玉晶光、華通、欣興可提早伺機布局。

統一投顧認為，美國就業市場及十年期公債殖利率有降溫跡象有利科技股評價重新回升，且秋季為電子新品拉貨旺季，政府亦推出友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定。

近期台股力守半年線之上量縮整理後，短線技術面已重現翻多訊號。搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件及電動車等族群，搭配短線的蘋概股作布局。