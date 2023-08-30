美國之音引述路透29日報導，中國製造業持續收縮的趨勢在八月份是否得到扭轉？專家們還是不看好。專家預測調查顯示，需求疲軟的問題很可能會影響到中國這個世界第二經濟體的經濟復甦。中國官方面臨很大壓力，要加大力度提振經濟。

路透針對中國八月份採購經理指數PMI景氣指數，對34名經濟學家進行了調查。專家們的預測中值是49.4，比七月份的49.3稍有提高，但依然處於收縮狀態。

50點是榮枯分界點，高於50顯示，這個行業處於擴張狀態，否則就處於收縮狀態。在這34名專家中間，只有2人認為，中國製造業的PMI可能會觸及50點。

中國製造業PMI從今年四月跌破50以來已經連續四個月一直在榮枯線一下徘徊。專家們對八月份PMI的預測一旦證實，這一輪下跌的勢頭將會延長到五個月。

中國製造業上次連續六個月處於收縮狀態是在2019年5至10月，也就是在新冠疫情爆發之前，這說明中國製造業在疫情前就存在許多問題，增長乏力並非疫情所致。

路透引用新加坡星展銀行（DBS）首席經濟學家、集團研究部董事總經理泰穆爾•貝格（Taimur Baig）的話說，「主要貿易夥伴的需求在消失。美國和歐元區製造業PMI雙雙跌至榮枯線之下，美國已經連續9個月處於收縮狀態，而歐元區已經持續了14個月。」

「中國目前最大的貿易夥伴東協的PMI也下滑至近兩年來的最低點50.8，」貝格補充道。

報導稱，世界主要銀行最近都下調了他們對中國今年經濟增長的預期，認為北京不會實現增長5％的既定目標。主要原因是房地產市場惡化，消費開支疲軟，信貸額度大幅下降。北京當局被迫下調利率，並承諾加大對經濟的扶持力度。

上周末，中國證券市場監管部門宣佈削減股票交易印花稅50％。上周五，當局推出購房指導意見，擴大投資。分析師們認為，中國房價今年不會反彈。

中國國家統計局計畫明天（31日）公佈八月份製造業PMI。上個月，中國經濟中僅有的2個亮點--服務業和建築業的數據也非常糟糕，面臨崩潰邊緣。

中國疫情管控在去年年底徹底放開以後，中國上下廣泛期望中國經濟將會出現「報復性反彈」。但中國官方在今年大半年中公佈的經濟數據顯示，報復性反彈已經化為烏有，中國經濟正在全面惡化，幾十年來經濟增長所依賴的三大驅動力—出口、投資和消費--全部熄火。

報導稱，海外訂單的大幅度減少導致出口持續快速收縮，中央和地方政府債務惡性膨脹，導致無力推出有效措施，刺激經濟增長。而經過疫情洗劫的廣大消費者在失業、房價下跌、財富縮水的多重壓力之下迫不得已緊縮開支，導致國內消費嚴重縮水。與此同時，中國的商業環境越來越艱難，企業倒閉工廠關門、企業家不肯投資擴大生產。

中國國家主席習近平上個月表示，中國將實現今年全年的經濟發展目標。但分析們警告說，中國的經濟增長動力在不斷流失，中國可能會連續兩年都不能實現增長目標。

去年中國官方公佈的GDP增長數據是3％，遠低於原定的5％。但是，這3％也被廣泛懷疑是經過官方修飾過的數據。去年，中國核心經濟區域如長三角和珠三角，以及西安、北京、重慶、武漢等許多城市都時斷時續處於不同程度的封城狀態，經濟活動幾乎完全停滯。