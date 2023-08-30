竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪示範在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布傳出虎頭蜂攻擊事件，造成7人受傷，其中1人出現喉頭水腫無法呼吸、休克等現象，消防人員一聽驚覺不對勁，抓起救護包衝上山，接觸到該名患者後，緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。

有一行80人登山團體29日前往尖石鄉鴛鴦谷瀑布，突然遭受到虎頭蜂群體攻擊。新竹縣消防局獲報後派遣橫山及竹東分隊前往救援，到場後陸續遇到步行下山團員，團員表示在登山途中發現6隻左右的的虎頭蜂在圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁的時候，突然遭受攻擊，有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。

在等候其他人下山時，登山團體的無線電中傳出有1名63歲女性感到不適，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪研判是過敏性休克的症狀，立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，馬上在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑。幾分鐘後患者好轉，可以慢慢步行下山。

被蜂螫的7人中有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院及新竹北榮醫院，治療後已無大礙。

夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，新竹縣消防局8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。提醒民眾，預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。