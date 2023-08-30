新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布傳出虎頭蜂攻擊事件，造成7人受傷，其中1人出現喉頭水腫無法呼吸、休克等現象，消防人員一聽驚覺不對勁，抓起救護包衝上山，接觸到該名患者後，緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。
有一行80人登山團體29日前往尖石鄉鴛鴦谷瀑布，突然遭受到虎頭蜂群體攻擊。新竹縣消防局獲報後派遣橫山及竹東分隊前往救援，到場後陸續遇到步行下山團員，團員表示在登山途中發現6隻左右的的虎頭蜂在圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁的時候，突然遭受攻擊，有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。
在等候其他人下山時，登山團體的無線電中傳出有1名63歲女性感到不適，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪研判是過敏性休克的症狀，立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，馬上在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑。幾分鐘後患者好轉，可以慢慢步行下山。
被蜂螫的7人中有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院及新竹北榮醫院，治療後已無大礙。
夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，新竹縣消防局8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。提醒民眾，預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。
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