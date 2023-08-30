做為中國大陸男籃長期核心的廣東球星易建聯，29日深夜透過微博宣布結束職業生涯，告別21年的籃球人生。廣東男籃將擇期替易建聯舉辦引退儀式。

易建聯2002年開始職業生涯，在場上主打大前鋒位置，2007年NBA選秀會，易建聯以首輪第6順位之姿加盟公鹿，但因為傷病纏身影響發揮，且其身體素質與明星球員仍有差距，易建聯只打了5個賽季便逐漸從NBA賽場淡出，不過近年聯盟相當注重高個子投射技巧，擁有一手外線本領的易建聯擺到現今NBA可望取得不錯成就。

易建聯也見證大陸男籃的輝煌以及沒落，2008年北京奧運，大陸男籃集結易建聯、姚明、王治郅等好手，在地主球迷面前闖進8強，但隨著球隊支柱姚明退休後，易建聯接下領袖重膽，大陸男籃卻在世界舞台屢次遭遇滑鐵盧，以往稱霸的亞洲賽場也是跌跌撞撞，這讓易建聯曾感嘆自己是個失敗的領袖。

易建聯微博全文如下：

大家好！我是易建聯。

時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。

一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。

告別，不是結束，而是新的開始。

會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。

再見啦，我最熱愛的籃球：

感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。

無關勝敗，皆是熱愛。

再見啦，我最親愛的球迷朋友：

從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。

最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。