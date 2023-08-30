●美國勞工部公布職缺與勞動力流動調查（JOLTS），美國7月空缺數為882.7萬個，少於市場預期的950萬個，為連續第三個月下滑並創下2021年3月以來新低，顯示就業動能正在放緩。

●世界大型企業聯合會（the Conference Board）公布，美國8月消費者信心指數從7月的117下跌至106.1，低於市場預期的116。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月房價月漲0.3%，低於市場預期的月漲0.6%和5月份的月漲0.7%。與去年同期相比，6月房價上漲3.1%。

●標普/Case-Shiller美國6月20大城市房價指數年跌1.17%，市場預期為年跌1.6%。經季調後，20大城市房價指數月漲0.92%，市場預期為月漲0.8%。

●美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二表示，越來越多美國企業向她抱怨中國已經變得「無法投資」（uninvestible），因為無來由的巨額罰款、修訂後的反間諜法定義含糊不清以及對企業的突襲式搜查等行動使得在這個全球第二大經濟體做生意的風險升高。

●根據美國石油協會（API）統計的數據，上周美國原油庫存減少1148.6萬桶，遠超出前一周的減少241.8萬桶。上周汽油庫存增加140萬桶，而前一周為減少15.3萬桶。上周餾分油庫存增加246萬桶，前一周減少189.8萬桶。

●美國就業與消費者信心數據下滑，使聯準會再度升息的預期降溫，周二美元和美國債息走跌。美元指數尾盤跌0.66%，報103.37。日圓上漲0.50%，升至145.81美元兌一美元，仍接近去年日本政府出手的警戒線。盤中日圓一度貶至147.375日圓，刷新去年11月7日以來新低。美國10年期指標公債殖利率從周一4.212%回落至4.1178%。30年期債息從周一的4.289%跌至4.2303%，對利率走向更為敏感的兩年期債息跌破5%，從過去幾天徘徊的高點回落，最深一度重挫16個基點。

●美元與美國債息回落，周二紐約10月期金上漲0.94%，報每盎司1946.1美元，連漲第2天。

●美元下跌，以及颶風Idalia直撲美國墨西哥灣產油區，部分產油設施已經停止運作，周二紐約期油收漲1.06美元或1.32%，報每桶81.16美元。倫敦布蘭特期油收漲1.07美元或1.27%，報每桶85.49美元。