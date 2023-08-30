美國知名新創公司Alkira成立於2018年，推出突破性「網路即服務 NaaS」概念，將網路基礎設施雲端化，進一步將複雜多雲環境整合成單一服務。創辦人Amir Khan與Atif Khan發現多數企業數十年來仍以傳統LAN-WAN的架構來連接企業內網與網際網路。他意識到網路本身並沒有走入雲端架構，漸漸落後產業數位轉型需求。

Alkira的網路即服務解決方案，除廣泛運用公有雲全球的骨幹網路之外，也支援各個地端接入雲端的技術，如：IP/Sec, SDWAN、MPLS-VPN、DX and ER，同時可整合國際一線資安大廠Paloalto、CheckPoint、Fortinet、F5、Cisco、Akamai等資安網通設備，協助客戶從地端機房網路延伸至四大公有雲AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud 並提供雲、地之間無縫的統一操作介面與網路自動化設定，讓四大公有雲互通無阻，使客戶在管理多雲環境下同時可擁有資安保護的優勢與多雲互通好處。