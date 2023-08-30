鴻海創辦人郭台銘參選總統記者會上一句「Yes please do it」嚇壞鴻海86萬股民，鴻海股價昨爆量下跌2元、收在106元、跌幅達1.85％。對此立法院國民黨團總召曾銘宗痛批，郭台銘的鴻海股份只有12.87％，但鴻海股東高達86萬人，他只考慮自己沒有考慮到他的86萬股東，談什麼兩岸穩定？

前天郭台銘被外媒問到，假設中共沒收鴻海財產，怎麼做，郭台銘一句「Yes，Please，do it」，意味願意犧牲個人財產換得台海安全。但曾銘宗認為，首先，郭台銘想競選中華民國總統，想承擔更多責任，但他連鴻海一家公司的權益都沒辦法確保，談什麼確保中華民國和平穩定。

曾接著說，另外，郭台銘股份只有12.87％，但他股東高達86萬人，郭台銘只考慮他個人，沒有考慮到其他86萬股東的權益，「做什麼國家領導人？」，這樣還談什麼兩岸穩定，談什麼國家重大利益？