俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津在發動短暫兵變的兩個月後墜機身亡，今天在他的家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）一場秘密儀式中下葬。

法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）據信在嚴密的維安措施下，安葬於波羅霍夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）。在此之前，其所屬的瓦格納集團（Wagner Group）表示，已在「不公開的情況下」，為他辦了一場私人告別式。

波羅霍夫斯科耶公墓遭到封鎖並有出入限制，但法新社攝影記者看到似為普里格津新墓的背面，上頭有一個木製的十字架。

普里格津的新聞單位僅表示，他們已在聖彼得堡東北部郊區的公墓，為普里格津舉行了私人葬禮，他被授予象徵俄羅斯最高榮譽的「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia）勳章。

瓦格納集團說：「普里格津的告別式是在不公開的場合進行的，想要與他道別的人，可以前往波羅霍夫斯科耶公墓。」

俄羅斯獨立新聞網站Agentstvo引述墓園工作人員的話，稱只有20到30名親朋好友參加了葬禮，且儀式只進行了40分鐘。

烏克蘭官員指出告別式是秘密進行的，暗指克里姆林宮擔心可能會發生抗議活動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的政治顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在通訊軟體Telegram上說：「前瓦格納集團首腦普里格津的秘密喪禮，絕對是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）真正感到恐懼的象徵。」

普里格津協助領導俄羅斯部隊對烏克蘭東部城鎮的入侵，但也挑戰了俄國的領導地位。他6月23日至24日對俄軍領導階層發動的兵變，是蒲亭1999年上台以來，俄國統治遭遇到的最大挑戰。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）就蒲亭可能下令殺害普里格津一事，發表至今措辭最強烈的聲明。

她說：「我們都知道克里姆林宮有殺害對手的長遠歷史，這裡發生了什麼事，大家都清楚明瞭。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120830