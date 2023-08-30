英國外交發展大臣柯維立（James Cleverly）應中共中央政治局委員、中國外交部長王毅的邀請，今天（8月30日）將對中國進行正式訪問，據美國之音報導，雙方都希望借助這次訪問降低兩國間的緊張與爭議，改善雙邊關係。

報導稱，柯維立將是5年多來首位訪華的英國外交大臣，他的北京之行也是預期已久的一次訪問。中英兩國政府29日證實並對外宣佈了柯維立的訪華行程。

「作為聯合國安理會常任理事國和全球主要經濟體，中英承擔著促進世界和平穩定發展的共同責任，維護和發展好雙邊關係，符合兩國人民的共同利益，」中國外交部發言人汪文斌在星期二舉行的例行記者會上表示，「柯維立訪華期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通，希望英方同中方一道秉持相互尊重的精神，深入交流，增進理解，推動中英關係穩定發展，」

美聯社報導說，中英關係近年來由於新疆人權和香港自由遭打壓、中國對俄羅斯的支持以及英美安全關係的深化等原因一直在惡化之中，而且目前雙邊關係已經跌入幾十年來的谷底。

柯維立曾表示，他在訪華期間將向中國政府提出新疆和香港等方面的問題。不過英國也一再強調，鑒於中國在世界上的強大影響力，倫敦必須與北京保持溝通。美聯社引述柯維立的話說，「中國在國際舞台上的影響力必須伴隨著責任。責任意味著中國必須履行其國際承諾和義務。」

英國執政的保守黨在如何強硬對待中國的問題上存在不同的派別。美聯社說，批評者指責曾自詡為「親中派」的前首相強生（Boris Johnson）一味強調與中國的貿易關係，而對中國對英國國家安全構成的威脅視而不見。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則在對華政策上採取一種微妙而又避免對抗的態度。他將中國描述為越來越大的「系統性挑戰」，但是又強調需要與中國這個亞洲超級大國保持關係。

保守黨國會議員和前黨魁伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）爵士是保守黨內主張對中共強硬的政治領袖。他認為，柯維立對北京的訪問根本就是「磕頭工程」的最新一幕。

「我們目前立場的問題在於充滿著嚴重的綏靖味道，」美聯社引述史密斯的話說。「就好像說，我們要做更多的生意，因此我們不想讓中國人不太高興。」

史密斯是中國政府2021年宣佈制裁的五位英國國會議員之一，這五人不被允許進入中國大陸、香港或澳門，而且不許與中國公民有生意往來。

柯維立表示，他在訪華期間將要求中國政府解除對這五位英國國會議員的制裁。柯維立還表示，他除了在會談中強調人權和安全議題外，也將探討與中國在氣候變化和貿易領域加強合作的可能性。

美聯社引述英國外交部的一份聲明說，柯維立訪華旨在加強雙方的溝通管道並維護英國的利益。他在訪華期間將與王毅舉行會談，並會晤國家副主席韓正。

柯維立原來預定7月訪華，但由於他當時的會談對象秦剛出了問題並被王毅取代，他的中國之行被延遲至今。

國際特赦組織英國分部執行長薩查·戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，柯維立訪華「必須確保將人權問題列為他在中國所做一切的主調和實質內容。外交大臣必須在閉門會談中遠遠超越『提及』人權問題的保證。」