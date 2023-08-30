受年度大潮影響，高雄市旗津地區今（30）日部分地區再度積水，圖為旗津分駐所前的積水情形。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

受年度大潮影響，高雄市旗津地區今（30）日沒有下雨，但部分地區因大潮再度積水，當地警方說，約於清晨6時15分受大潮影響積水，積水深度約10餘公分，至上午7時50分至8時許積水退去。所幸，這場積水沒有造成人員受傷。

對於年度大潮，高雄市水利局說，旗津海岸今天潮位1.22公尺，超過預報值1.09公尺，約13公分。今天清晨6時許即啟動5部抽水機抽水，積水水位雖然低於以往的高度，但廟前路、大關路仍有積水的情形。

水利局也呼籲民眾，颱風蘇拉將至，請高雄民眾做好防颱準備。