英國媒體報導，睽違15年後，美國將再度在英國境內部署核武。美國國會已經批准一筆5千萬美元（相當於新台幣16億元）資金，用於在倫敦東北方的英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）建造新的核武人員宿舍。

根據《衛報》29日報導，該宿舍將在2024年6月動土，預計2026年2月完工。美國從1954年開始在英國境內部署核武，當時建造的掩體可儲存多達110枚B61戰術核彈，這批武器後來於2007年撤離，儲存設施受到封存而非拆除。

英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）。（圖／DVIDS）

五角大樓並未作出回應；英國國防部一名發言人表示，「長期以來，英國和北約的政策是既不證實，也不否認特定地點存在核武。」

報導指出，如果這些武器部署在英國，很可能繼續由美軍控制。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲核戰風險升至最高點，英國裁減核武運動（Campaign for Nuclear Disarmament）秘書長哈德遜（Kate Hudson）表示，重新部署核武可能使英國成為戰爭目標，呼籲政府拒絕美國的計畫。

目前還不清楚英國是否會成為美國核武的永久基地，還是緊急情況下的應急基地。

長期關注全球核武發展的「美國科學家聯盟」（Federation of American Scientists）指出，美國在2023年國防預算中列出6個在歐洲儲存「特殊武器」的國家名單，除了英國之外，還包括比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其。