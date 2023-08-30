強颱蘇拉目前中心在鵝鑾鼻南方約200公里海面上，向西北西轉西北進行，暴風圈將在中午前後接觸恆春半島陸地，氣象局將海警範圍從台灣海峽南部擴大到整個台灣海峽，陸警範圍仍維持屏東、恆春半島，指出今天降雨集中在東部、東南部及南部山區，有局部豪雨，北部、南部也有雨。

氣象局將海警範圍從台灣海峽南部擴大到整個台灣海峽。(氣象局提供)

氣象局課長林秉煜指出，氣象局新增海警範圍，涵蓋台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙群島海面，陸警範圍仍是屏東、恆春半島。目前蘇拉的颱風眼清晰可見，今天降雨主要在東半部、東南部、南部山區，有局部豪雨，台東、屏東影響最大。

受颱風影響，北花蓮、宜蘭、新北山區降雨也多，有短延時強降雨機率。西半部天氣穩定，偏北、偏南地區降雨機率略高，中部雨少，桃園到高雄高溫36度。

林秉煜指出，明天颱風西移，花東降雨減少，台東南端、恆春半島仍雨多，中南部降雨增加，明晚各地雨勢緩和，但北台灣因北風及水氣影響仍有雨。

林秉煜指出，今天恆春半島、蘭嶼、桃園沿海觀測到9級陣風，提醒蘭嶼、綠島、東北部、東南部、恆春半島等要留意長浪，其中東南部、恆春半島、南部已出現6米以上浪高。

颱風影響風浪增大，東南部、恆春半島、南部將出現6米以上浪高。(氣象局提供)