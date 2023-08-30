正濱國小的小一新生敲響「智慧鑼」象徵開智慧後，進入迎新禮堂會場。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（後排右三）與現場的小一新生們一起與凱比機器人唱跳機器舞。（徐佑昇攝）

正濱國小迎新會場有10多台可愛會互動的凱比機器人，教育處表示，希望透過機器人可互動的方式，更增進孩子學習的效果。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑與正濱國小的小一新生們合影，慶祝開學。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑贈書給與正濱國小的小一新生代表，鼓勵同學們學習。（徐佑昇攝）

30日為開學日，也代表暑假正式告一段落。基隆市的正濱國小為迎接小一新生，特別規畫以可愛的「凱比」機器人及高年級同學裝扮的「花仙子」迎接小小學弟妹們，基隆市長謝國樑也共襄盛舉。謝國樑並和凱比機器人與新生一起唱跳機器舞，場面相當溫馨。謝表示，他的女兒小愛也剛上小一，很能體會新生父母的心情，也希望透過活潑有趣的方式，讓小朋友能夠愛上學校，開心就學。

正濱國小「開學趣」 謝國樑帶領小一新生與機器人共舞

謝國樑今日上午7點半左右至正濱國小迎接小一新生入學，校方特地在禮堂大門口設置了「智慧門」，並邀請新生入門前先敲響「智慧鑼」再與市長謝國樑擊掌後進入會場。由於小一新生都是第一天正式上學，有同學害羞到不太敢進入，還好有家長陪在一旁打氣加油。

而當新生一看到10多台凱比機器人一字排開，立即抓住同學們的目光，也好奇機器人會做什麼。後來校方請控制機器人的同仁讓機器人們開始跳歡迎舞，就好像老師或哥哥姊姊「帶動跳」的方式，小朋友也慢慢跟著跳，越來越投入，氣氛也活絡起來。有趣的是，謝國樑也一起「尬跳」機器舞，並笑說他跳得很僵硬，很像「機器人」，場面相當有趣。

謝國樑表示，今天他迎接小一新生的心情很興奮，也有點緊張，因為他的女兒小愛今天也是正式上小學，所以結束後就要帶她去上學。

謝說看到同學健康開心、精神抖擻感覺很棒，他認為教育除了教學外，更重要的就是要營造讓孩子樂於學習的氛圍，讓孩子喜歡待在學校，因為他小時候比較沒有這樣的環境，就可能會對學習有點抗拒。未來他會繼續思考如何在讓孩子對學習有興趣而努力。

教育處指出，校方配置的凱比機器人，有別於一般手機及平板的遊玩方式，可透過表情、對話、動作，以角色化的互動方式，加上視覺辨識、肢體觸控等感測功能，以活潑生動的方式互動，還可用於寫作教學，讓學習效果更佳。