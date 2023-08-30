俄羅斯國防部今（30）日指控烏克蘭對俄羅斯境內5處地點發動無人機攻勢，是俄烏戰爭以來，烏克蘭對俄羅斯本土進行的「最大規模」無人機攻擊，無人機擊中俄國西部北斯哥夫州（Pskov）一座機場，導致4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機受損，其中2架起火燃燒。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯國防部今日發布聲明，指控烏克蘭在周三凌晨對俄羅斯境內5處地點發動無人機攻擊，是俄烏開戰18個月來，烏克蘭對俄羅斯本土進行的「最大一波無人機攻擊」。

俄羅斯國防部指出，無人機擊中俄國西部北斯哥夫州一座機場，不過瞄準奧勒爾（Oryol）、布揚斯克州（Bryansk）、利珊州（Ryazan）及卡路加州（Kaluga）的無人機都遭到擊落。

State news agency TASS cited reports that four Ilyushin Il-76 heavy transport planes were damaged in the drone attack. https://t.co/DOO69Sckc5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 30, 2023

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述救難單位指出，無人機擊中北斯哥夫州機場後，導致4架伊留申Il-76型運輸機受損，其中2架起火燃燒。

俄羅斯30日指控烏克蘭對俄羅斯本土發動最大規模無人機攻擊，導致2架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機起火。（資料照／shutterstock）

網路上流傳的現場畫面顯示，機場連續傳來多起爆炸聲響，黑夜中橘紅色烈焰熊熊燃燒，濃煙直竄天際。

❗️ #Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.



Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

⚡️More than 10 drones allegedly attacked #Pskov airport in #Russia. According to Russian media reports, at least 2 aircraft were damaged in the attack. pic.twitter.com/H6ShGijtR5 — KyivPost (@KyivPost) August 29, 2023

另外也有據稱是伊留申Il-76型運輸機起火的畫面。

Reportedly a burning Russian Il-76 at Pskov Airbase pic.twitter.com/Hp12PrYDub — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023

北斯哥夫州州長維德尼科夫（Mikhail Vedernikov）已下令機場即刻停止起降，他說目前機場火勢已受到控制，無人機攻擊並未造成人員傷亡。

北斯哥夫距離烏克蘭邊境超過600公里，靠近愛沙尼亞邊界。

烏克蘭並未承認進行這波攻勢，不過基輔鮮少對俄羅斯本土的攻擊置評。

北斯哥夫州前一次受到無人機攻擊是在5月底。

上周，另一波無人機瞄準靠近烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod），釀成3人死亡，這波攻擊前幾小時，一架無人機才擊中莫斯科中部。19日上午10時左右，一架烏克蘭無人機攻擊聖彼得堡（St. Petersburg）以南的索爾齊-2（Soltsy-2）基地，導致一架圖波列夫（Tupolev）Tu-22轟炸機起火燃燒。Tu-22轟炸機的飛行速度是音速的2倍，俄羅斯經常出動此機型攻擊烏克蘭城市。