利用SPAC（特殊收購目的公司）方式，才剛新掛牌兩周的VinFast，股價已暴漲6.88倍。儘管29日股價重挫超過四成，VinFast的市值還是有1070億美元左右，比全球最大的資產管理集團貝萊德（BlackRock），以及全世界最大的物流業者之一聯邦快遞（FedEx）都還要大。

看衰還沒獲利的VinFast，彭博社指出，這些默默無名且流通性有限的小公司，剛上市的身價一下子就跟世界一流大公司平起平坐，甚至還超過，最後好像都沒什麼好下場。

一年前，一家叫做尚乘數科（AMTD Digital）的金融科技小新創，不僅沒賺錢反而虧錢，也是赴美上市，掛牌才幾周股價井噴320倍，價值一度超過4000億美元，規模立刻超車摩根大通銀行。股價一度飆升逾700美元的尚乘數科，現在每股少了兩個零，僅剩下6美元，市值也只有11億美元。

彭博社表示，雖說VinFast與尚乘數科的產業結構不一樣，但共通點就是在外流通的股數很少，股價很容易一下子就被拱上去，散戶最喜歡這類波動大的股票，尤其對極短線的當沖客而言。

股票投資業者Saxo Markets（盛寶金融）表示，若從可交易的股數很少，以及meme stocks（迷因股）的角度來看，VinFast與AMTD Digital的股價大漲走勢頗有類似之處。投資此類股票要很小心，股價可能隨時會大幅震盪。

投資交流平台Smartkarma指出，VinFast目前龐大的市值可能無法持續下去，VinFast可以交易的股數實在是很有限，只要有投資者買了五萬股，VinFast股價就會開始動。

不過，撇開股票與產業屬性不說，尚乘數科與VinFast的背後金主更是南轅北轍。VinFast是越南首富潘日旺精心扶植的汽車品牌，過去六年已經注資在VinFast身上82億美元，用於公司營運與資本支出上。總部位於香港的尚乘數科，只是一家小型的金融服務公司，知名度非常有限。

彭博社指出，目前很難做空VinFast，若有買家重新介入，VinFast可望有新一波上漲行情可以期待。但對做空者來說，現在可供交易的股票數量不到1%，借券的成本太高，可能不划算。

假如想要用基本面來支撐VinFast的股價，彭博社表示有一定的困難度。VinFast在去年只有賣出2.4萬輛汽車，這種數量跟德國福斯以及美國福特相比，簡直是九牛一毛。今年首季期間，VinFast的淨損接近六億美元，彭博社認為假如VinFast還想增加電動車產能，短期之內虧損應會加劇。