華碩內建Intel Xeon處理器的ESC8000-E11 / ESC4000-E11，以及採用AMD EPYC處理器的ESC8000A-E12 / ESC4000A-E12伺服器，至多可搭載八個NVIDIA L40S GPU，能輕鬆滿足當今企業的計算基礎設施，以及數據中心所需的極致性能、可擴展性與穩定耐用性。選擇L40S GPU伺服器，可快速部署硬體解決方案，以更安全、優化的方式增加運行工作負載；獨立的GPU和CPU氣流通道，還有在儲存、網路上的靈活模組設計，亦讓系統應用更多元彈性。

Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU，是數據中心中功能最強大的通用GPU，可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算；同時，作為多模態生成式AI首選平台，L40S GPU將為下一代支持AI的音頻、語音、2D、視訊和3D應用程序提供完美動能，加上華碩獨家LLM技術，可從數據中學習、迭代生成精緻的3D模型、景觀和逼真紋理；設定參數後，設計師還能觀察AI提供的無數變化，節省寶貴時間、完善視覺藝術，或協助非專業工作者直覺操作3D元素，加速實現創意與想法。