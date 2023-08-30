據觀察者網引述英國《金融時報》29日報導，英國外交發展大臣柯維立訪華前接受採訪，回擊了其所屬保守黨內對華鷹派對自己中國之行的批評。他表示，英國希望加強對華經貿聯繫，不與中國接觸才是「軟弱」的表現。

中國外交部29日宣佈，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，英國外交發展大臣柯維立將於8月30日對中國進行正式訪問。外媒普遍提到，這將是英國外交大臣5年來首次踏上中國的土地，柯維立也將是疫情以來訪華的最高級別的英國官員。

根據英國政府網站29日發佈的消息，柯維立在來華前表示，英國「要在一系列問題上處理好與中國的關係」，「從氣候變化到疫情預防，從經濟不穩定到核擴散，沒有中國，任何重大的全球問題都無法解決」，「中國的規模、歷史和全球重要性意味著其不容被忽視」。

《金融時報》29日提到，中英關係近年來因香港、科技問題等一直處於緊張狀態，柯維立此訪宣佈後引起了英國執政黨保守黨中強硬派的不滿。包括前首相特拉斯在內的後座議員聲稱中國對自由世界構成「威脅」，要求倫敦對中國採取更強硬的立場。

柯維立訪華前接受該報採訪，對黨內批評者予以回擊，強調與中國政府對話的重要性。他說：「有意識地退出與華接觸，不利用我們在世界上的地位、我們所擁有的權威和發言權，那會被看作是軟弱的表現，而不是強勢的表現。」

柯維立稱，英國政府希望「重啟」與中國的關係，與中國在氣候變化、野生動物棲息地保護等問題上開展合作，並願在不構成國家安全問題的前提下加強與華經濟聯繫。他還說，他將向中方表達，英國歡迎中國的投資，「英國對商業持開放態度」。

「無論是外國投資進入英國，還是英國投資進入外國，我們的原則是，只要不與我們想要保護的事物相抵觸，我們就會努力成為全球活躍的經濟參與者。」他補充，英國也將以此為標準權衡中國在金融服務、電動汽車電池生產和綠色能源領域的參與程度。

柯維立還再度拒絕了鷹派要求英國將中國定義為「威脅」的呼籲，表示他不會將外交政策建立在簡單的「口號」（catchphrase）之上。他反問：「給我個例子，世界上有哪個國家會只用簡單的一個詞或一句口號來定義國家之間的關係？沒有的。」

關於此訪的具體話題，據「政客」新聞網歐洲版29日報導，柯維立在行前透露，兩國預計將討論如何開展雙邊合作，以及兩國關係在哪些方面可以更有成效。除了氣候變化以外，俄烏戰爭等安全議題也是主題之一。此外，先前據傳柯維立還或借此機會邀請中方參加英國11月主辦的人工智能（AI）峰會，對此他在採訪中保留了這一可能性，並稱正在最後敲定來賓名單。

「政客」新聞網歐洲版稱，柯維立這次訪問正值疫情之後西方國家紛紛重新與中國接觸。自去年11月以來，德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、美國國務卿布林肯、德國外長貝爾伯克等陸續訪華。英國《衛報》分析稱，這一與中國對話的國際趨勢有可能讓鷹派的英國陷入孤立。

與競選時不同，蘇納克政府在對華政策上採取了較前屆政府更為務實的態度。在今年4月的一次關鍵年度外交政策演講中，柯維立公開定調稱，孤立中國將是一個錯誤。此後，他也多次呼籲對華接觸，並強調英國要鞏固與中國的外交和經貿關係。

有分析認為，柯維立此行也體現出，英國在「脫歐」後，在增進與中國經貿合作上的態度。本月，美國總統拜登簽署行政令設立對外投資審查機制，限制美國主體投資中國半導體和微電子、量子信息技術和人工智慧領域，但英國對此表現克制。柯維立告訴《金融時報》，英國沒有立即計畫效仿美國。

有關中英關係和對此次訪問的期待，中國外交部發言人汪文斌29日表示，作為聯合國安理會常任理事國和全球主要經濟體，中英承擔著促進世界和平、穩定、發展的共同責任，維護和發展好雙邊關係符合兩國人民的共同利益。希望英方同中方一道，秉持相互尊重的精神，深入交流、增進理解，推動中英關係穩定發展。