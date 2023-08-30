43歲「偶像劇一哥」明道3年前閃婚前女團KISS成員王婷萱，並生下一兒，今年4月他宣布老婆懷了第二胎，而且是小公主，集滿「好」字。今(30日)稍早，他在微博宣布女兒出生，並曬出和前世情人一起睡覺的床照，開心宣布二度當爸，粉絲也獻上祝福。

今明道罕見曬出女兒照片，寫下：「歡迎你，我的寶貝」，可見明道穿著白色T恤躺在床上睡覺，一手不忘保護剛出生的女兒，另一張小手握大手的照片也融化粉絲心，網友紛紛開心留言說：「這下兒女雙全了」、「下次道哥一定要把兒子也發出來哦」、「一家甜甜蜜蜜，平安順遂」、「恭喜道哥，小公主來咯喲，好有愛」。

明道曬出和女兒合影。（圖／翻攝自明道微博）

明道過去演出《王子變青蛙》、《愛情魔法師》等偶像劇走紅，近年將工作重心移往大陸，孝順的他曾被拍到陪媽媽在市場賣地瓜，還被爆料已經有女友，隔年女友身分曝光，竟是淡出演藝圈多年的女團成員王婷萱，但明道當時不認戀，稱對方只是好朋友，2020年才承認已婚並生下愛的結晶。

明道曬女兒小手。（圖／翻攝自明道微博）

明道今年初抽空回台參加兒子生日宴，更進一步公開老婆懷二胎的消息，並揭開黑色氣球箱，得知二胎迎來女寶寶，讓明道又驚又喜，直說：「即將迎來我的小公主，湊成一個好字了」，而和他多年前合作成為好友的陳喬恩也表示要當乾媽。