速食店漢堡售價385元挑戰民眾荷包深度，麥當勞今起推「螯龍蝦堡」，號稱每份都能吃到螯，每口都能享受龍蝦肉，成為台灣麥當勞至今販售的品項中，單價最高的商品，業者也透露決定這麼做的主因。

麥當勞瞄準海鮮控味蕾打造話題新品，8月30日至9月19日推出使用野生美洲螯龍蝦特製的「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份，限店、限量登場，全台約有330家門市開賣，不過販售份數不一定，產品標榜能品嘗到蝦螯，視覺上也會呈現餡料炸出般豐厚的感覺。

「螯龍蝦堡」單點385元、套餐450元，成為台灣麥當勞史上最高單價商品，業者透露是為滿足海鮮控的味蕾，加上過去國外也曾販售過，評價相當好；另外，麥當勞過去漢堡曾被少數人認為是玩「排列組合」，相同的餡料簡單置換就當新品，因此才有「螯龍蝦堡」的誕生，而麥當勞開賣任何新商品都會經由總部討論通過，意即此次高單價商品也是獲得允許販售，

擔心荷包吃不消，麥當勞也有夏季優惠券，9月19日前從早到晚不限次數使用，最高現省2843元，除了有消費者最喜愛的大薯、4塊麥克鷄塊，以及薯餅「加一元多一件」，蜂蜜系列飲品（紅茶／奶茶）、經典那堤等夏季解渴飲品「買一送一」，101元起、有吃有喝的「超爽大餐」，「雙人共享套餐」也只要209元起；此外，還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡。

漢堡王30日臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味／辣味）直接買一送一，2顆只要134元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王為了迎接今天開學日，31日前10塊雞塊特價59元，另外今當天臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味／辣味）享買一送一，2顆只要134元。