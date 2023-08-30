蘇拉颱風侵台機率高，海葵颱風緊追在後，新北市水利局嚴陣以待，已針對各防汛項目重新檢查，包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，以因應雙颱來襲。

水利局長宋德仁表示，水利局針對轄管90台移動式抽水機、802座水門、84座抽水站347台抽水機組皆已完成測試，功能正常，並已完成9座公共設施透水保水設施進行排空作業，以儲存最大水量空間，內部藉由抽水站預抽機制及新北市智慧防汛平台系統，掌握即時水情，外部我們聯合新北首創偵水志工使防汛整備工作更加強化與落實。

為利加強整備，針對易積淹水點水利局已請所轄各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等作業。另昨（29）日再次啟動各區低地排水設施檢查、5處破堤施工查核、15處河道內施工案件及8處分洪道檢查，以確保安全。

宋德仁補充，已依訂定之防汛作業手冊執行，針對地勢低窪、易積水處將於颱風來襲前完成大、中及小型移動式抽水機組計28處30台佈設，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查。同時我們也備有足夠數量的砂包，以供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局表示，為減輕市民因橫移門關閉車輛移置困擾，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響發佈高灘地停車場車輛儘速駛離時，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利市民及早將停放車輛移置。請市民多多注意相關訊息，後續如需進行關閉橫移門，亦將提早發佈新聞稿、跑馬燈等周知市民，並配合改道行駛。