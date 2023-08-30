美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）結束在北京的行程，29日晚上乘搭高鐵前往上海。她在高鐵上向記者說，越來越多美國企業向她反映，中國已經變得不適宜投資，因為在中國做生意的風險太高。

外媒報導，雷蒙多說，美國企業面對挑戰，包括無任何解釋的巨額罰款、修訂後的反間諜法定義含糊不清、以及對企業的突擊搜查，她形容這些全新的挑戰都需要正視。她說，這些挑戰造成的不確定性及不可預測性，使企業希望到其他國家尋找機會。

雷蒙多指出，在與中方官員會晤時，她已提出有關波音、英特爾和美光科技等商業議題，她已要求中方披露更多有關對美國科技公司實施限制的資訊，指這些限制似乎是隨意且難以預測，但中方未作出任何承諾。

雷蒙多29日分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰，以及文化和旅遊部部長胡和平會面，她強調美方不尋求與中國脫鉤，希望維持及發展好美中貿易。