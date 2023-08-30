穩得為EMC(電磁相容)服務廠，業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務廠，由於原獨立董事蘇俊年於112年5月29日辭任，穩得今天召開臨時股東會補選一席獨立董事，由曾小娟當選。

穩得表示，此次選出獨立董事曾小娟曾任元大銀行總稽核，主要是為增加女性董事席次，提升董事會多元性，並強化公司治理。

受到全球經濟不景氣影響，穩得今年上半年稅後盈餘為4531萬元，每股盈餘為1.8元，累計前7月合併營收為10.06億元，年減9.07%。

展望下半年，穩得表示，部分網通與工業用電腦客戶新產品於第3季開始陸續出貨，但整體客戶交期有拉長的狀況，目前預估第3季出貨狀況與第2季持平，審慎看待下半年。