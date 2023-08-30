「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金」總面額最高195億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」績效表現，做為基金投資組合管理目標。

證期局指出，此基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且加計相關有價證券投資及證券相關商品交易的整體曝險，應盡可能貼近基金淨值的100％。

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