「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金」總面額最高195億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」績效表現，做為基金投資組合管理目標。
證期局指出，此基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且加計相關有價證券投資及證券相關商品交易的整體曝險，應盡可能貼近基金淨值的100％。
金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元
「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金」總面額最高195億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」績效表現，做為基金投資組合管理目標。
證期局指出，此基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且加計相關有價證券投資及證券相關商品交易的整體曝險，應盡可能貼近基金淨值的100％。
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