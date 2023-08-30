基隆廟口營養三明治受到不少饕客喜愛，一名男子和友人逛夜市，對方買了營養三明治後，突好奇「營養三明治哪裡營養？」事實上營養三明治是60年代美軍到台灣，為解鄉愁用在地食材製成的三明治，加上當時的台灣人認為腳氣病是吃白米所致，紛紛改吃麵食，將麵包類食品都冠上「營養」2字，並非真的營養。

原PO今（30）日於PTT八卦板指出，和朋友逛夜市，對方買了一份營養三明治，吃到一半突好奇問「營養三明治哪裡營養？」他說不出個所以然，「真的愈想愈不對勁，這東西真的很營養嗎？」

貼文引發網友熱議，「炸麵包、火腿加美乃滋，超級營養」、「蛋白質、脂肪和澱粉全部都有」、「在30年前是很營養沒錯啊」、「熱量很高很營養呀！你應該是懷疑健不健康吧」「熱量滿滿，營養爆棚」，也有人認為就僅是命名好聽而已，「營養啊！營養口糧也有營養二字，有營養嗎？」、「就名稱而已啊」。

根據《風傳媒》報導，1950年代美軍經常出沒在基隆港，利用在地食材滷蛋等製成三明治解鄉愁；當時的政府推動「以麵粉代替米」的運動，加上麵麥食品推廣導委員會遠從美國運來「油炸多福餅機」，台灣掀起一股炸麵包風潮。

當時的台灣人普遍有腳氣病，認為是吃白米所致，紛紛改吃麵包，還把麵包類的食品都冠上「營養」2字，就成了營養三明治。