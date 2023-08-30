廣州市人民政府辦公廳30日發佈《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，只要當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，按首套住房執行住房信貸政策。廣州也成為一線城市中首個官宣「認房不認貸」的城市。

該《通知》提到，為更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策，落實《住房城鄉建設部 中國人民銀行 金融監管總局關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》要求，推動廣州市房地產市場平穩健康發展，經市人民政府同意，優化廣州市個人住房貸款中住房套數認定標準。

根據澎湃新聞引述該《通知》指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

據中國人民銀行官網公告，25日住房城鄉建設部、人行、國家金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施，納入一城一策工具箱，供城市自主選用。