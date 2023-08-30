日本近日開始將核廢水排入大海中，引起周邊國家的民眾驚恐，大陸更出重手全面暫停進口日本的水產品。在B站（嗶哩嗶哩）有百萬粉絲的大陸網紅「Henry」，為了此事直接前往日本，想知道日本民眾對此事的看法，結果有日本人當場說「我雖然偶爾會吃海鮮，但以後再也不吃了」。

日本政府24日中午開始將福島第一核電廠的含氚廢水排入大海中，讓大陸、南韓的周邊國家的民眾感到恐慌，紛紛開始搶購鹽巴，不少漁民擔心未來魚價會崩盤；大陸海關總署為表達抗議，直接宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，日本農林水產大臣野村哲郎對此則稱「非常吃驚，完全沒有預料到」。

大陸網紅「Henry」為了此事直接前往日本進行街訪，有民眾認為日本是講規則的國家，應該會按照相關規定處理，「政府說排出的是達到標準的廢水，我選擇相信」、「沒有實際檢測的話，什麼也不好說，之後會有各方機構公布出科學數據，現在看到的不一定都是真實的，不是這個領域的人最好不要輕易評論比較好」。

不過有更多的日本人同樣對此事表達擔憂，說「如果排進海裡會有不好影響的話，那還是不要執行比較好，不知道說什麼才好，我其實挺害怕的」、「日本人好像不關心這些問題，在國外好像很受關注」、「說實話，還不如不知道，不知道的話就可以繼續吃海鮮了」、「我雖然偶爾會吃海鮮，但以後再也不吃了」、「我們雖然關心這件事，也感到很氣憤，但是沒有辦法阻止啊」。