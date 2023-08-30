醬油是國人烹調常用的調味品，食品藥物管理署今年5到7月展開稽查，抽查200件醬油的產品標示，其中3件不符規定，共裁處11萬元；另查獲台南市「大山醬園 」貯存3項過期食品，包括辣椒精、黑胡椒以及未售出的客製醬油，遭地方衛生局依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說明，食藥署每年皆會聯合各地方政府衛生局執行稽查專案，本次稽查期間為5月1日至7月31日，共查核77家國內醬油製造業者，其中有部分業者未落實食品良好衛生規範（GHP）準則，主要缺失為食品添加物未落實專人專櫃及專冊管理、原物料及成品未離地放置等，經地方政府衛生局要求限期改正，均已複查合格。

陳姿伶說明，本次稽查共抽驗200件醬油產品標示，有3家不合格。台中市味榮食品生產的「有機香菇素蠔油」未依內容物含量多寡由高至低依序標示，遭裁處3萬元；雲林縣明和醬園生產的「壺底油」標示為100％純釀造，但檢出總氮量不符標示規定，遭裁處4萬元；屏東縣萬津醬園生產的「萬津純釀醬油」標示符合國家CNS423甲等醬油標準總氮1.4g／100ml，但檢出總氮量不足，遭裁處4萬元。

本次查獲1家業者貯存逾期食品。陳姿伶說明，台南市大山醬園存放3項逾期食品，辣椒精、黑胡椒粉存放在原料櫃角落、皆未使用，以及客製化壺底油成品，由於客戶沒有續訂，擺放到逾期未售出。業者已違反《食安法》第15條規定，遭裁處6萬元罰鍰。

另外，本次共抽驗117件醬油產品，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、3-單氯丙二醇等，全數符合規定。