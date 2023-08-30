鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選後，最新民調顯示，反對者多於贊成者，其中藍粉更有超過6成5不支持。

《鏡新聞》今（30）日公布2024總統大選民調，針對郭台銘參選，有44.7%人反對、支持者為36.6%，交叉分析發現，國民黨支持者當中，高達65.8%不支持，凸顯藍軍的憂心與焦慮。

另外，如果是由民進黨賴清德、民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜三人進行對決，支持度以賴34.3%最高、柯27.1%次之、侯16.2％殿後，但還有22.4%未做出決定。

要是郭台銘也加入戰局，賴清德支持度仍以33.4%穩居第一，柯文哲為22.7％、減少近5個百分點，侯友宜也降至15.3％，郭則墊底僅有12.9%支持，另有15.7%未做出決定，由此可看出郭參選對柯的民調影響最大。

而關於藍白合作，有42.3%贊成、35.8%不贊成；至於藍白要怎麼合？「柯侯配」獲得37.8%支持、「侯柯配」為30%，有15.9%的民眾都不支持。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年8月27日至8月28日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。調查抽樣方法採用市話546人及手機537人，共1083人雙底冊訪問，使用系統隨機抽樣進行電話調查。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別及年齡採用多重反覆加權（Raking）。經費來源：鏡電視。