台中市北屯區廍子國小13班、352名新生到校後統一搭車到3公里外三光國中上課。（馮惠宜攝）

台中市北屯區廍子國小13班、352名新生到校後統一搭車到3公里外三光國中上課，為因應小一生要使用國中校舍校方在廁所加裝台階。（馮惠宜攝）

台中市北屯區廍子國小13班、352名新生到校後統一搭車到3公里外三光國中上課，為因應小一生要使用國中校舍校方在廁所加裝台階。（馮惠宜攝）

8月30日國中小開學日，台中市北屯區廍子國小因二期校舍工程延宕，造成13班、352名新生到校後統一搭車到3公里外三光國中上課，開學首日集合、分批搭車，再加上爬樓梯到4樓，8點到校，9點半才就定位，堪稱史上最長的開學路。

台中市廍子國小原訂新生校舍，因缺工缺料加下天雨不斷，無法趕在開學日讓新生原校就讀，教育局商借3公里外三光國中校舍因應，家長將孩子帶到廍子國小後，統一搭乘遊覽車到三光國中就學；開學首日台中市副市長王育敏也專程陪著小一新生們搭遊覽車前往三光國中，她表示，小朋友們異常興奮，有人說像搭娃娃車，有人說像是去遠足。

而由於考量三光國中原為國中教室，動線和公設是依國中生身型設計，為避免互相干擾，352位國小新生被安排在右側門2、3、4樓教室，小朋友搭車到校門口後，還要排隊穿越兩棟建築再上樓，距離也差不多1公里，首日估計光算上課車程＋路程就耗費30分鐘，有小朋友說6點半就起床了，第一堂課9點半還沒開始。

教育局指出，這13班小朋友課桌椅是由原校搬運而來，但廁所部分則是加裝台階方便小朋友們使用，而廍子國小也除每班一名導師外，也額外安排志工媽媽、保全、主任以及輔導老師等6人到三光國小服務小朋友。

而轄區第五分局分局長陳松寅表示，為維護學童上下學交通順暢及人身安全，該分局已規畫並出動大批警力至廍子國小及三光國中協助疏導交通及執行護童勤務。