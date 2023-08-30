今天國中小新學年開學，澎湖馬公一早路上，都可見家長載著小孩到學校。（許逸民攝）

只有一名新生的將軍國小，校長葉子超率領全校師生，迎接新生走過聰明門。（將軍國小提供／許逸民澎湖傳真）

今天國中小新學年開學！原本還有學生期待颱風來讓暑假加長版，也因蘇拉颱風南修偏西，對台灣影響提前且縮短，風和日麗的澎湖，今天都正常上班上課。雖然，澎湖今年國小新生人數還比去年多出21人，來到607人，但少子化對離島學校衝擊還是很大，包括祭出補助的虎井國小，和花嶼、竹灣國小都沒新生不說，將軍、望安和鳥嶼3所國小，也僅有1人入學。

然而即使小一新生人數只有1人，但都是讓學校免於遭裁併的寶。因此將軍國小唯一新生陳立騰，在老師孫瑜崙陪同下，由校長葉子超率領全校師生，迎接新生走過聰明門，象徵未來6年國小生涯開啟人生智慧之門；至於鳥嶼唯一新生吳晨琳，則將由老師楊美麗帶領下，共渡未來6年的啟蒙教育。

倒是位於虎井嶼上的虎井國小，上學期只剩2名5年級學生，是目前全國學生數最少的學校，校方擔心這一學年過後，就會因這2人畢業後沒有學生而廢校，6月時還在校友大力支持下，祭出外縣市學生來此就讀，不但上課期間三餐餐食免費，一學年更提供五趟返台（或家長探視）機票，來鼓勵在外打拚的虎井人將小孩送回虎井依親和就讀的「安親」手段，但仍沒人買單，新生繼續掛零，面臨明年後恐將廢校的命運。