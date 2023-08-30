花蓮一名黎姓男子，因追求女子不成，見到女方與情敵在路旁聊天，竟大怒持霰彈槍朝2人連開4槍，卻料卻擊中一旁洗車廠訪友花防部余姓軍人，恐怖的霰彈造成余員上半身佈滿密密麻麻恐怖彈孔，花蓮地院判依非法持槍、殺人未遂罪處4年有期徒刑。

回顧案發當時，據了據，服役於花防部第二支援指揮部的余姓士兵，昨天晚間放散步假前往市區洗車場找友人聊天，但是才剛坐下，黎姓男子疑似因追求女子不成，持霰彈槍在店門外對著女方及情敵開槍，卻誤擊到余員，造成他中彈倒地。

黎男犯案後立刻逃逸，洗車場員工見狀立刻報警，將受傷的余員送醫急救。救護人員趕到場時，發現余員上半身胸口以上及臉部、手部布滿密密麻麻彈孔，才發現是遭到霰彈槍槍擊。

警方調閱監視器後，查清槍手身分，立刻將開槍的黎姓男子逮捕到案，但黎男辯稱是槍枝走火誤傷，但卻無法交代槍枝來源且語帶保留，原因警方仍在釐清。

法官審理後認定，黎男無故持有槍彈，對社會治安產生潛在危害，又因情感糾紛，一時衝動失慮下持槍射擊，念及年紀甚輕，且犯後坦承犯行，且以80萬元與余和解，依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪、殺人未遂罪兩罪，合併執行4年，可上訴。

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