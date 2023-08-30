正在訪中的美國商務部長雷蒙多轉抵上海，與上海市委書記陳吉寧舉行會談。雷蒙多強調，希望中國能為美國企業提供更能預測的商業和監管環境。

陳吉寧在開場發言表示，中美關係是當今世界最重要關係，經貿關係能對雙邊關係發揮穩定作用，但當前全球狀況相當複雜，經濟反彈稍為乏力，因此穩定的中美經貿關係符合兩國及全球利益。

雷蒙多表示，希望與中方商討共同努力實現多項商業目標的具體方法，並為美國企業提供更能預測的商業和監管環境，以及公平的競爭環境。