民進黨立委許智傑表示，商業周刊很努力找侯友宜的政見 結果是一片空白，以前侯友宜用好好做代誌閃避很多敏感議題，醜媳婦總要見公婆。（許智傑辦公室提供／游念育台北傳真）

《商業周刊》29日整理檯面上4位參選人科技產業發展的政見與反思，其中國民黨侯友宜的部分政見一片空白，對此，民進黨立委許智傑表示，商業周刊很努力找侯友宜的政見 結果是一片空白（畫面下方顯示....），以前侯友宜用好好做代誌閃避很多敏感議題，醜媳婦總要見公婆。

許智傑說，選總統還是要面對問題的，這凸顯出侯友宜的三大問題， 人民聽不到他的論述重點 ；政策就算提了、多是天馬行空 ；最嚴重的就是存在感過低，這三個問題再不改進，侯友宜很難當非綠的盟主。