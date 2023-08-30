夜尿常會讓人想到是攝護腺肥大所致，泌尿科醫師表示，夜尿會干擾睡眠，甚至害人不慎跌倒，主要有5大原因造成夜尿，包括膀胱過度活躍、膀胱感染、年長肌肉變弱等，若是因為膀胱過度活躍或年齡增長導致，可以透過凱格爾運動來改善夜尿問題。

根據國際尿失禁防治協會定義，夜尿是「因為尿意強烈中斷睡眠而醒過來，此情形一個晚上至少2次。」台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書整理5種常見的夜尿成因：

1. 睡前喝太多飲料：睡前喝太多水或是飲料，自然讓人半夜廁所跑不停。睡覺前的1~2個小時應減少喝水或是飲料，以避免夜尿困擾。

2. 膀胱過度活躍：因膀胱儲存尿液的功能不佳，一般人的膀胱可能儲存300-500cc的尿才有尿意，但膀胱過度活躍者可能只儲存了50~100cc的尿就會想跑廁所，通常可透過藥物治療，與訓練骨盆的凱格爾運動改善。

3. 膀胱感染：尿道感染或膀胱炎也會導致頻尿，使人半夜常跑廁所。尤其膀胱炎或尿道感染導致的夜尿，會讓人排尿時感覺疼痛，或尿意一來就忍不住。

4. 年長使得肌肉力量減弱：隨著年齡增長，肌肉和組織可能逐漸變弱，與控制膀胱相關的肌肉自然也一樣。65歲以上的人常有夜尿問題，這也可以透過凱格爾運動，也就是訓練骨盆肌改善。

5. 藥物或健康狀況：某些慢性病的藥物會影響體內液體平衡，導致夜尿。此外，糖尿病也可能影響尿液的產生和排出，導致夜尿。