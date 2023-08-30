作家黃大米表示，一位女粉絲分享，哥哥是獨子，幾年前因心肌梗塞過世，她們4姊妹肩負起照顧媽媽的責任，其中有位未婚的姊姊經濟狀況不是很好，但為照顧媽媽和母親同住，結果近日媽媽提到財產分配，竟完全沒有要留給女兒們，反而想將房子和財產都留給哥哥的小孩，那位付出最多的姊姊忍不住問「等妳百年後我住哪？」媽媽竟回「你那麼孝順，老天會保佑妳的」，讓姊妹們聽了很唏噓。

黃大米昨在臉書粉專上分享「粉絲精彩留言」，其中有一個粉絲分享，他們家有1男4女，哥哥作為家中獨子很受寵愛，長大後也頗有成就，在一間公司當副總，怎奈世事難料，哥哥在幾年前應酬喝酒時突發心肌梗塞過世。

該名粉絲表示，哥哥驟逝以後，年邁的媽媽這幾年都是由幾個女兒輪流照顧，媽媽的生活開銷也都由女兒們共同負責，其中又以未婚、與媽媽同住的一位姊姊付出最多；而媽媽也不是完全沒錢，相反的，媽媽名下有間房子，每個月還有固定的房租收入，只是她想將這些財產全部留給哥哥的小孩，也就是她唯一的內孫。

該名粉絲指出，哥哥的小孩在國外留學，這些年來沒付出任何時間與金錢來照顧阿嬤。而這幾年和母親同住、盡心盡力照顧媽媽的姊姊，本身經濟狀況不佳，聽到媽媽對於財產分配的打算後，忍不住問「等妳百年後，我要住哪裡？」結果媽媽竟回「你這麼孝順，老天爺會保佑你的。」讓4姊妹聽了很唏噓。

黃大米也說，老人家重男輕女的觀念到死都很難改，總覺得女兒的付出是應該的，完全捨不得兒子們來承擔。

貼文引起網友熱烈討論，「這個媽可以放手了」、「大孫有付出什麽嗎？那就請大孫回來照顧她」、「對女兒理直氣壯，對兒子以德報怨」、「我媽也是這樣跟我說上天會給我一條路」、「天啊，聽了真的是心疼這位女兒」。

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