北市古亭國中蔣秉玹（右）《哈雷四極點環島》是送給爸爸（左）的禮物，獲得國中組優選。（陳慰慈攝）

鶯歌陶瓷博物館「全國兒少陶藝獎」，即起至9月3日展出81件國小至高中職學生們別出心裁創作的「獨家禮物」，來自高雄市巴楠花部落中小學3年級的王祤玹，作品《媽媽親手縫的大武壠族服》女孩身著大武壠族服、頭戴雞蛋花髮冠、手拿傳統捕魚器具漁笱，融入族人文化，帶出傳承議題，首次參加陶藝競賽就獲國小中年級組「優選」。

王祤玹的父母希望孩子能記得並傳承自身大武壠族人文化，媽媽花費一年的心血，利用下班時間，從打版、剪裁、一針一線為孩子量身打造獨屬於她的大武壠族服，而王祤玹也非常珍惜，穿著族服陪伴她度過許多重要時刻，這次也特地穿著前來受獎。

王祤玹從小喜歡畫畫，這次在課餘時間接受老師的指導，將藝術天份展現於陶藝，她跟媽媽分享：「看到自己的作品在陶博館展示，好開心，以後還要繼續參加比賽。」

來自台北市古亭國中蔣秉玹《哈雷四極點環島》獲得國中組優選，帥氣的哈雷機車造型吸引觀眾目光，他將這份禮物送給親愛的爸爸，希望爸爸能實現騎著哈雷機車，繞過全台四極點燈塔的環島夢想，展出以來激起許多參觀的民眾追夢的熱血。

就讀桃園市內壢高中王姸晰《幸福的呼嚕窩—送給自己的獨家禮物》獲高中職組銀獎，作品以多隻貓咪堆疊組合，從正面觀看時會發現一個笑臉，運用小巧思呈現自己被貓咪包圍時幸福的微笑，是送給自己的獨家禮物。

陶博館館長張啟文表示，自1995年起首辦「生肖陶藝展」，於1998年設定為全國性學生陶藝徵件競賽，2020年調整命名「兒少陶藝獎」，透過「生肖主題」陶藝競賽，鼓勵全國青少年投入陶藝創作，並持續發展成為兒少陶藝創作重要的發表舞臺，是當前台灣最具指標意義的兒少陶藝競賽。

本屆競賽總共收到693件參賽作品，入選展出的每件禮物背後皆帶有許多動人的故事，從家人互相訴說的愛意、朋友間的珍貴回憶，也有讓自己感到幸福的禮物，歡迎有興趣的民眾把握時間到陶博館欣賞，從中感受禮物珍貴的意義。另外，在數位陶博館同步推出線上展覽，讓無法親臨現場參觀的民眾也能在家看展：https://digital.ceramics.ntpc.gov.tw/zh-tw/Collection/3_86.htm。