據澎湃新聞報導，8月29日，瑞銀發佈最新研究報告稱，對中國經濟不悲觀，認為中國股票仍然是其在亞洲最青睞的配置。

8月27日中國財政部、稅務總局率先公告稱，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。緊接著，中國證監會「一鍵三連」發佈公告，宣佈了包括規範股份減持、調降融資保證金比例以及優化IPO、再融資監管安排等在內的一系列舉措。上交所、深交所、北交所也發佈通知，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100％降低至80％。

瑞銀指出，削減印花稅等資本市場措施有助於提振人氣和活動。儘管大陸A股本周一的漲幅較為溫和，但下調印花稅應該有助於提振國內流動性，鼓勵更多交易。隨著經濟活動放緩，這一點變得更加重要。加強對新股發行的控制，以及對一些大股東出售股票的限制，也將有利於流動性。

「我們有理由對最新的事態發展感到樂觀，」瑞銀表示，「中國的一攬子應對措施初具規模，最近幾周，中國在財政、貨幣和房地產領域採取了越來越多的措施。」

在幾次利率調整之後，瑞銀預計，年底前存款準備金率將再下調1-2個基點，MLF利率將在年底前再下調10個至20個基點。

此外，瑞銀預計會有更多以房地產為重點的加碼措施，比如進一步放寬部分城市（尤其是一線城市）的購房限制，降低首付比例，允許再融資，或為陷入困境的開發商提供資金支持，任何一項都將有助於重建投資者和消費者對復甦的信心。

瑞銀報告指出，「如果未來幾周繼續公佈政策措施，決策者重新獲得公信力，市場話題可能會從『太少太晚』的立場變得更有信心。」

具體到特定類股方面，瑞銀建議，投資者可以對較有韌性的防禦性股票和受益於消費復甦的股票投資，「隨著我們開始看到更多有關政策支持的細節，我們認為投資者可以投資於具有韌性的防禦性資產，以及可以從消費復甦中受益的股票。」

例如，瑞銀認為，與中國更廣泛的互聯網行業相比，網路遊戲和廣告公司更具防禦性。這是由於有彈性的現金流和較低的地緣政治風險，如果中國的消費復甦繼續乏力，這將提供一個相對的避風港。公用事業類股和宣佈派息穩定或增長的公司也提供了防禦性支撐。

另一方面，瑞銀指出，如果政府推出更多以消費為導向的刺激措施，可能會提振電子商務公司的收入，從而推高這類股票的市盈率，目前這類股票的市盈率約為13.4倍，比歷史平均水平低約1.7個標準差。同時，整體非必需消費品和原材料行業也將受益於更為積極的消費提振。

在當日舉行的瑞銀證券中國A股研討會媒體見面會上，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤也表示，當前中國提振經濟政策方向明確，隨著更多政策陸續出爐，中長期不必悲觀。

「目前來看，當前提振經濟的政策方向已經明確，市場期待著更多的政策公布，我們覺得也會有更多的政策逐漸出來。」汪濤進一步表示，中國市場還有較多轉型發展契機，更廣泛地應用成熟的、不受限制的科技。如以機器人為代表的自動化、數位經濟、新能源轉型等方面，還有很大空間去提升生產力和產業水平，而這也是未來支撐經濟長期發展的前提，因此對中國經濟前景不需要那麼悲觀。