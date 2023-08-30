Sho Double✅

Shohei Ohtani doubles in the 9th inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park. 🔥



Note: Ohtani ties hardest hit ball in MLB 2023 at 118.6 MPH 🏋️‍♂️😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/pSVp54WEKU — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 30, 2023

日籍球星大谷翔平連續6場比賽未開轟，不過30日面對費城人，大谷收下本季第14次猛打賞，最後一個打席更是狂敲擊球初速來到118.6英哩（約191公里）的二壘安打，追平本季大聯盟最快紀錄。

即戰力新秀尚奈爾（Nolan Schanuel）首局敲安，大谷翔平未能延續攻勢，打出三壘界外區飛球被接殺，3局上大谷翔平再度於壘上有人時登場打擊，幸運擊出軟弱內野安打，再靠著前隊友、費城人投手羅倫佐（Michael Lorenzen）傳球失誤上二壘，葛瑞喬克（Randal Grichuk）趁機跑回本壘得分，但不算大谷的打點。

5局上大谷翔平打擊手感延續，敲出右外野平飛安打，再把三壘上的葛瑞喬克（Randal Grichuk）送回，天使4比2領先。但費城人在第6局火力大放送，單局進帳6分逆轉超前，大谷翔平9局敲出二壘安打，該球擊球初速追平歐森（Matt Olson）、史坦頓（Giancarlo Stanton）本季紀錄，本場第2分打點出爐。

大谷翔平此戰5個打數敲出3安打，打回2分打點，本季打點數94分逼近美聯榜首塔克（Kyle Tucker，97分），此外今年322壘打數也刷新個人單季新高。儘管瑞吉福（Luis Rengifo）雙響炮助陣、剛被球隊擺進讓渡名單的葛瑞喬克單場3長打貢獻，天使最終仍以7比12敗北，吞下3連敗。