颶風伊達利亞威力增強至二級風暴，美國總統拜登宣布佛州進入緊急狀態，佛州州長Ron DeSantis也警告，伊達利亞可能沿著墨西哥灣造成重大衝擊，呼籲居民做好準備，盡早疏散。此事也引起華爾街投資圈討論，因為若佛州出現龐大損失，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的再保險業務也會蒙受虧損。

綜合外媒報導，巴菲特旗下投資集團波克夏集團，今年加大了對再保險業務的風險敞口，並認為佛州的再保險市場能夠以最小的損失賺取鉅額的保費，該公司曾透露，此舉讓波克夏在發生重大風暴時，有機會出現150億美元（約新台幣4776億）的損失，或者賺進數十億美元的收益。

波克夏有信心佛州不會出現鉅額損失，當地保險公司也不用出現鉅額理賠金，因此再保險業務能夠獲利。去年波克夏再保險業務出險顯著改善，繳出獲利13.89億美元的成績單，一甩2021年虧損9.3億美元，2020年虧損27億美元的陰霾。

此外，波克夏第二季出售價值高達80億美元（約新台幣2549億）的股票，此舉被認為是為了即將到來的經濟衰退、過高的股價及市場崩潰設下的安全緩衝，引起熱烈討論。