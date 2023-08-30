今日生醫高價股也見多頭火種，股王保瑞(6472)漲幅在2%以上，藥華藥(6446)漲幅逼近3%，晶碩(6491)、大學光(3218)漲幅1.3~4%不等。興櫃市場中的華上生醫(7427)、育世博-KY(6976)漲幅都在10%以上，而安特羅(6546)、漢達(6620)等漲幅也在6%以上。

WHO的C-TAP計畫(COVID-19 Technology Access Pool)、及聯合國公衛組織單位MPP(Medicines Patent Pool)共同宣佈，高端公司將COVID-19疫苗技術授權予上述國際組織。未來如再授權予第三方，公司可收取合理且可負擔授權金，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用。

C-TAP(COVID-19 Technology Access Pool)由世界衛生組織(WHO)與哥斯達黎加政府於 2020年5月發起，並得到44個會員國、國際藥品採購機制(Unitaid)、聯合國開發計劃(UN Development Programme)、聯合國艾滋病規劃署(UNAIDS)，以及實施夥伴如MPP的支持。