台北市長蔣萬安30日出席雙城論壇，致詞時以「雙城好、兩岸好」破題，並以唐朝溫庭筠、李白的詩詞，直指兩岸關係不應該「過盡千帆皆不是」，也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」。對此蔣萬安會後解釋，兩岸關係不應該錯過任何可以溝通追求安定和平繁榮的機會，但也同樣的必須要正視現實，因為仍舊有許多挑戰在眼前。

蔣萬安在雙城論壇致詞時，引用唐朝溫庭筠詩詞《望江南》以及李白的七言絕句《早發白帝城》，表示兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」；但也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，必須在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。

會後蔣萬安解釋，兩岸關係不應該錯過任何可以溝通追求安定和平繁榮的機會，但也同樣的，我們也不是一切有如輕舟已過萬重山，而必須要正視現實，因為仍舊有許多挑戰在眼前，我們必須共同努力，克服各項的挑戰與困難。

蔣萬安強調，希望藉由雙城論壇的舉辦，除了促進兩市交流外，也應該將這樣的正面影響力持續擴大，為兩座城市以及兩岸之間和平繁榮的未來，「這是我們共同的期待，我們也會持續努力。」