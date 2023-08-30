Counterpoint Research日前發佈一份白皮書，名為《摺疊螢幕智慧手機未來可期》，就指出全球摺疊螢幕智慧手機出貨量將迎來強勁增長。2019年至2025年，其年複合增長率將達到114%，其中，2025年比2022年將翻兩番，達到5500萬支。2019年三星率先推出折疊型智慧型手機，後續大陸手機品牌迅速跟進，不斷在當地市場推出產品，2022年大陸市場更占到了全球折疊型智慧型手機出貨量的26%。

OPPO Find N3 Flip打出顛覆摺疊手機在硬體、影像系統上有所犧牲的現狀，經過全面性的技術革新，Find N3 Flip突破尺寸與硬體空間限制，在精巧機身中，除了搭載了全球領先的硬體技術外，並具備結合HASSELBLAD哈蘇影像技術的旗艦級影像系統。

另外，OPPO預告Find N3 Flip也將於國際市場推出，正式發表日將於後續公布。